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    В «Монако» подтвердили официальное предложение по Головину

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб сделал ЦСКА предложение по полузащитнику Александру Головину.

    Александр Головин
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    «Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет. Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" — самый правильный вариант для Головина.

    Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги — очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе. Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

    Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к 22-летнему российскому хавбеку со стороны «Арсенала», «Ювентуса», «Барселоны» и «Челси». 0

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