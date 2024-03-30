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    «Балтика» уверенно переиграла «Пари НН»

    «Балтика» — «Пари НН»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Балтика» в родных стенах переиграла «Пари НН» со счетом 2:0.

    Сергей Игнашевич (главный тренер «Балтики»)
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    Сергей Игнашевич (главный тренер «Балтики»)

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Пари НН 2:0
    Голы: 1:0 Джоэль Фамейе (40'), 2:0 Виталий Лисакович (43') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Джоэль Фамейе, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Максим Шнапцев, Дмитрий Стоцкий, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Kukharchuk I. Предупреждения: Nascimento Fernandes A. (12'), Дмитрий Стоцкий (22'), Максим Шнапцев (33'), Дмитрий Тихий (69'), Никита Каккоев (87'), Luna D. (90')

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    Победа позволила «Балтике» набрать 17 очков, но команда осталась на 16-й позиции. У «Пари НН» 28 пунктов и 10-я строчка.

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