«Байер» — «Хоффенхайм»: счет матча 2:1 (0:0), обзор голов

В матче 27-го тура немецкой Бундеслигина выезде проиграл «Байеру» со счетом 1:2, выигрывая к 88-й минуте.

В первом тайме полной инициативой владели хозяева, но пробить голкипера Оливера Бауманна не смогли, зато пропустили контратаку «деревенских», которую точным ударом на 33-й минуте завершил главный талант гостей Максимилиан Байер.

«Байер» смог сравнять счет на 88-й минуте усилиями Роберта Андриха, а уже в добавленное время Роберт Шик с передачи Натана Телла принес победу «аспириновым».

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Хоффенхайм 2:1 Голы: 0:1 Максимилиан Байер (33'), 1:1 Роберт Андрих (88'), 2:1 Патрик Шик (90 + 1') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба (Йосип Штанишич, 87'), Жонатан Та, Пьеро Инкапье (Борха Иглесиас, 72'), Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 86'), Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих, Гранит Джака, Йонас Хофман (Амин Адли, 58'), Флориан Вирц, Патрик Шик Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Озан Кабак, Давид Юрасек, Умут Тохумджу (Деннис Гайгер, 73'), Антон Стах, Флориан Гриллич, Максимилиан Байер (Ила Бебу, 73'), Ваутер Вегорст (Мариус Бюльтер, 78'), Андрей Крамарич (Гриша Прёмель, 58'), Tim Drexler Предупреждение: Tim Drexler (19')

«Байер» в следующем туре сразится в гостях с «Унионом».

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«Хоффенхайм» дома сыграет с «Аугсбургом».