«Спартак» — «Металлург»: счет матча 0:3, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
За магнитогорский клуб забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
«Спартак» (Москва) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3Вратари: Кареев (56:12) — НабоковШтраф: 0 — 6Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7)
Счет в серии стал 4:2 в пользу «Металлурга». В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Автомобилиста». В другой паре «Локомотиву» будет противостоять «Трактор».