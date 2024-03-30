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    «Металлург» выиграл у «Спартака» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

    «Спартак» — «Металлург»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Металлург Мг
    В шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина «Металлург» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 3:0.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    За магнитогорский клуб забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
    «Спартак» (Москва) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3Вратари: Кареев (56:12) — НабоковШтраф: 0 — 6Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7)

    Счет в серии стал 4:2 в пользу «Металлурга». В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Автомобилиста». В другой паре «Локомотиву» будет противостоять «Трактор».

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