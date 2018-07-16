Срна: Хорватия — маленькая страна, которая совершила чудо

Бывший капитан сборнойподелился мнением о поражении команды от(2:4) в финале ЧМ.

«Обидно за результат, но для нас сам факт участия в финале уже грандиозный праздник, ребята сделали большое дело. Хорватия — маленькая страна, которая совершила чудо. За последние 15 лет у нас было много тяжёлых моментов, но в этом году всё сложилось в нашу пользу. Сборная заслужила этот успех. Я всегда был частью этой большой семьи и остаюсь ею, поэтому я и приехал в Москву, чтобы лично поддержать ребят», — цитируют футболиста «Известия».

Напомним, команда Хорватии улучшила свой результат на ЧМ. В 1998 году она заняла третье место. 0