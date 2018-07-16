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    Маттеус: Проходят времена Роналду, Месси и Неймара

    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, наблюдавший в России за матчами чемпионата мира, подвел итоги турнира.

    Лотар Маттеус
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    «Скорость — самое главное. Сейчас также очень важна компактность. Стандарты вышли на первый план, с них забивается много мячей. Эти вещи не новы, просто о них иногда начинают забывать. У футбола есть корни, и от них нельзя отрываться. Например, компактность была важна всегда. Посмотрите, за счет чего добиваются успеха такие команды, как Швеция, Дания, Исландия. Можно взять и более близкий вам пример — Россию. Все за счет командной игры. В российской команде нет таких звезд, как у сборных Бразилии, Германии или Аргентины. Но команда России действовала компактно и дисциплинированно, была сконцентрированна.

    Конечно, с этим набором тяжело рассчитывать на то, чтобы стать чемпионом мира. Помимо этого нужны футболисты, которые делают разницу. Например, у Франции это Мбаппе, Гризманн, Канте. Именно поэтому в финале Франция и Хорватия. Эти две команды и Бельгия — сильнейшие команды чемпионата, поэтому все справедливо. Они на стабильно высоком уровне провели все матчи, у них не было перепадов. Все матчи Бельгии были зрелищными, их игра доставляет удовольствие. Эти команды не забывают о корнях футбола.

    То, во что играли сборные Испании и Германии, когда мячом нужно владеть 70% времени, осталось в прошлом. Сейчас немного другие ценности, всё решает не владение мячом, а скорость. Проходят времена Роналду, Месси и Неймара. Хотя Роналду забил здесь четыре мяча, его игра не впечатлила. Все три главные звезды вылетели, но турнир ничего не потерял. На подходе уже новые звезды, новые таланты», — цитирует Маттеуса «Чемпионат». 0

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