Маттеус: Проходят времена Роналду, Месси и Неймара

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии, наблюдавший в России за матчами чемпионата мира, подвел итоги турнира.

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«Скорость — самое главное. Сейчас также очень важна компактность. Стандарты вышли на первый план, с них забивается много мячей. Эти вещи не новы, просто о них иногда начинают забывать. У футбола есть корни, и от них нельзя отрываться. Например, компактность была важна всегда. Посмотрите, за счет чего добиваются успеха такие команды, как Швеция, Дания, Исландия. Можно взять и более близкий вам пример — Россию. Все за счет командной игры. В российской команде нет таких звезд, как у сборных Бразилии, Германии или Аргентины. Но команда России действовала компактно и дисциплинированно, была сконцентрированна.

Конечно, с этим набором тяжело рассчитывать на то, чтобы стать чемпионом мира. Помимо этого нужны футболисты, которые делают разницу. Например, у Франции это Мбаппе, Гризманн, Канте. Именно поэтому в финале Франция и Хорватия. Эти две команды и Бельгия — сильнейшие команды чемпионата, поэтому все справедливо. Они на стабильно высоком уровне провели все матчи, у них не было перепадов. Все матчи Бельгии были зрелищными, их игра доставляет удовольствие. Эти команды не забывают о корнях футбола.

То, во что играли сборные Испании и Германии, когда мячом нужно владеть 70% времени, осталось в прошлом. Сейчас немного другие ценности, всё решает не владение мячом, а скорость. Проходят времена Роналду, Месси и Неймара. Хотя Роналду забил здесь четыре мяча, его игра не впечатлила. Все три главные звезды вылетели, но турнир ничего не потерял. На подходе уже новые звезды, новые таланты», — цитирует Маттеуса «Чемпионат». 0