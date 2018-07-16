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    Черышев вошел в список главных открытий ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    ФИФА включила полузащитника сборной России Дениса Черышева в список главных открытий чемпионата мира-2018.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    «Наверное, путь Черышева на чемпионате мира мог быть более сказочным, выйди он на поле стадиона "Лужники" в финальном матче, через 31 день после того, как он великолепно проявил себя в матче-открытии турнира. После неудачных попыток прорваться в основной состав "Реала" и череды травм в "Вильярреале" пришло его время засиять», — отмечает официальный сайт ФИФА.

    Также в данный список ФИФА включила англичанина Кирана Триппьера, японца Такаси Инуи, датчанина Каспера Шмейхеля и колумбийца Йерри Мину.

    Напомним, на ЧМ-2018 Черышев забил 4 гола в пяти матчах. 0

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