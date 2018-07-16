Черышев вошел в список главных открытий ЧМ-2018

ФИФА включила полузащитникав список главных открытий чемпионата мира-2018.

«Наверное, путь Черышева на чемпионате мира мог быть более сказочным, выйди он на поле стадиона "Лужники" в финальном матче, через 31 день после того, как он великолепно проявил себя в матче-открытии турнира. После неудачных попыток прорваться в основной состав "Реала" и череды травм в "Вильярреале" пришло его время засиять», — отмечает официальный сайт ФИФА.

Также в данный список ФИФА включила англичанина Кирана Триппьера, японца Такаси Инуи, датчанина Каспера Шмейхеля и колумбийца Йерри Мину.

Напомним, на ЧМ-2018 Черышев забил 4 гола в пяти матчах. 0