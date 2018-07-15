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    Короче, ЧМ. 14 и 15 июля

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Эден Азар
    Эден Азар
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    Что вчера?

    Узнали имена бронзовых призеров ЧМ.

    Бельгия — Англия. Бельгийцы во второй раз на ЧМ обыграли Англию и завоевали бронзовые медали мундиаля — 2:0 (фото, видео). «Красные дьяволы» забили уже на 4-й минуте, после чего отдали сопернику мяч и стали выжидать, то и дело опасно контратакуя. Во втором тайме бельгийцы вообще практически не били по воротам, а вот англичане «стреляли» много и со вкусом — но только в «молоко». В концовке родоначальников футбола «похоронил» Азар. Будничная победа Бельгии.

  • Хочу знать больше!
  • «Золотое поколение» завоевало бронзу. Бельгия переписала свою историю

    • Это всё?

    В восьмой раз в истории весь пьедестал ЧМ — европейский. Такое было в 1934, 1954, 1966, 1974, 1982, 2006, 2010 годах.

    Что сегодня?

    Решающий во всех смыслах матч.

    Франция — Хорватия. Финал обещает быть очень жарким. Мбаппе против Пиварича, Канте против Модрича, Варан против Манджукича. Ну и главное — Дешам против Далича. Кто кого переиграет? Кто сыграет хитрее? Кому достанутся медали высшей пробы? Включаем телевизоры в 18:00.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Кстати, где смотреть?

    Франция — Хорватия — Россия 1, 17:30

  • Это всё интересно, хочу ещё!
  • Дневник ЧМ-2018. Бельгия пишет историю, Англия уезжает без призов

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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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