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    Морьентес: Финалисты ЧМ не удивят нас чем-то новым

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    Бывший форвард сборной Испании Фернандо Морьентес поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия.

    Фернандо Морьентес
    Фернандо Морьентес
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    «Думаю, что ни одна из команд-участниц финала не удивит нас чем-то принципиально новым. Франция — это сборная, тактика которой выстраивается от защиты, это команда с сильной защитой, которая в итоге попробует воспользоваться сильнейшими игроками, например, Мбаппе или Гризманом. Хорватия — более естественная, они хотят играть в футбол, они хотят идти в атаку, забивать голы. И думаю, такой и будет основная динамика этого финала. Пусть выиграет сильнейший», — цитирует Морьентеса RT.

    Финал пройдет сегодня, 15 июля, на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00 мск. 0

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