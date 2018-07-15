Франция — Хорватия 4:2, обзор матча

одержала победу над(4:2) в финальном матче чемпионата мира по футболу, завершившегося в России.

Встреча прошла в столичных «Лужниках». Главный арбитр поединка — аргентинец Нестор Питана.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Антуан Гризманн со штрафного сделал опасную подачу, которую в свои же ворота головой срезал Марио Манджукич, записав на свой счет первый автогол в истории финалов чемпионатов мира.

Отыграться хорватам удалось на 28-й минуте. После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

А на 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти — Гризманн опасно навесил на ближнюю штангу, где Юмтити срезал мяч в руку Перишичу.

После просмотра видеоповтора арбитр указал на «точку», ударом с которой Антуан Гризманн вывел свою команду вперед.

До перерыва у сборной Хорватии оставались шансы Getty Images

Упрочили свое преимущество на 59-й минуте матча. Гризманн зацепился в штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым — Субашич не среагировал на классный обводящий удар Поля.

А на 65-й минуте счет стал разгромным. Килиан Мбаппе получил мяч перед штрафной Хорватии и из-под Виды хлёстко пробил в левый нижний угол, Субашич не выручил.

Отквитать один мяч хорватам удалось четыре минуты спустя. Юмтити сыграл назад на голкипера Уго Льориса, который пытался финтом уйти от прессинга Манджукича, но Марио не поддался и ногой срезал мяч в пустые ворота.

Развить успех сборной Хорватии не удалось — французы удержали победу, став двукратными чемпионами мира — в 1998 году они стали первыми у себя на родине.