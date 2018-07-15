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    Сборная Франции — победители чемпионата мира-2018

    Франция — Хорватия 4:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции одержала победу над командой Хорватии (4:2) в финальном матче чемпионата мира по футболу, завершившегося в России.

    Франция — Хорватия
    Франция — Хорватия
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    Встреча прошла в столичных «Лужниках». Главный арбитр поединка — аргентинец Нестор Питана.

  • ЧМ-2018. Франция — Хорватия (обновляется)
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    • Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Антуан Гризманн со штрафного сделал опасную подачу, которую в свои же ворота головой срезал Марио Манджукич, записав на свой счет первый автогол в истории финалов чемпионатов мира.

    Отыграться хорватам удалось на 28-й минуте. После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

    А на 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти — Гризманн опасно навесил на ближнюю штангу, где Юмтити срезал мяч в руку Перишичу.

    После просмотра видеоповтора арбитр указал на «точку», ударом с которой Антуан Гризманн вывел свою команду вперед.

    До перерыва у сборной Хорватии оставались шансы

    Упрочили свое преимущество на 59-й минуте матча. Гризманн зацепился в штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым — Субашич не среагировал на классный обводящий удар Поля.

    А на 65-й минуте счет стал разгромным. Килиан Мбаппе получил мяч перед штрафной Хорватии и из-под Виды хлёстко пробил в левый нижний угол, Субашич не выручил.

    Отквитать один мяч хорватам удалось четыре минуты спустя. Юмтити сыграл назад на голкипера Уго Льориса, который пытался финтом уйти от прессинга Манджукича, но Марио не поддался и ногой срезал мяч в пустые ворота.

    Развить успех сборной Хорватии не удалось — французы удержали победу, став двукратными чемпионами мира — в 1998 году они стали первыми у себя на родине.

    ЧМ-2018. Финал
    Франция — Хорватия — 4:2 (2:1)
    Голы: Манджукич, 18 — в свои ворота (1:0). Перишич, 28 (1:1). Гризманн, 38 — с пенальти (2:1). Погба, 59 (3:1). Мбаппе, 65 (4:1). Манджукич, 69 (4:2)Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Канте (Н`Зонзи, 55), Погба, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фекир, 81)Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 81), Ребич (Крамарич, 71), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, МанджукичПредупреждения: Канте, 27. Эрнандез, 41. Врсалько, 90+2
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