Де Брейне: Сборная Бельгии очень гордится, что заняла третье место на ЧМ-2018

Полузащитник сборнойподвел итоги выступления команды на ЧМ-2018, где она заняла третье место на турнире.

«У нас нет никаких сожалений по поводу невыхода в финал. В футболе иногда нужно принимать тот факт, что ты проиграл. Мы провели семь матчей и выиграли шесть, играя не с любителями, а с большими командами и большими футболистами.

Мы очень гордимся, что заняли третье место. Финишировать третьим на турнире, где выступали 32 команды, не так плохо», — передает слова Де Брейне RTBF.

Напомним, что для Бельгии эти бронзовые медали стали первыми наградами на чемпионатах мира. 0