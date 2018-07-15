Де Брейне: Сборная Бельгии очень гордится, что заняла третье место на ЧМ-2018

Кевин Де Брейне
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«У нас нет никаких сожалений по поводу невыхода в финал. В футболе иногда нужно принимать тот факт, что ты проиграл. Мы провели семь матчей и выиграли шесть, играя не с любителями, а с большими командами и большими футболистами.
Мы очень гордимся, что заняли третье место. Финишировать третьим на турнире, где выступали 32 команды, не так плохо», — передает слова Де Брейне RTBF.
Напомним, что для Бельгии эти бронзовые медали стали первыми наградами на чемпионатах мира. 0