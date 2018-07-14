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    Саутгейт: Не стоит осуждать Кейна за игру в матче ЧМ с Бельгией

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал не осуждать нападающего Гарри Кейна за игру в матче за третье место чемпионата мира против команды Бельгии.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Сборная Англии проиграла команде Бельгии со счетом 0:2 в матче за третье место на чемпионате мира. Кейн провел на поле весь матч. Ранее в пяти играх турнира Кейн забил шесть мячей.

    «Сегодня седьмой матч за короткий промежуток времени. Команда изношена эмоционально и физически.

    Неправильно было бы судить Кейна за игру в этом матче. Как капитан он руководил коллективом исключительно хорошо, помогал создать нам нужную культуру.

    У нас был легкий путь к полуфиналу, но раньше мы не справлялись с подобными соперниками. Можно гордиться тем, что мы добились большего, чем предыдущие сборные Англии», — цитирует Саутгейта «Р-Спорт».

    Главный тренер отметил, что успехи на чемпионате мира не заставят англичан заниматься самообманом относительно своего истинного уровня.

    «Мы смотрим на свой уровень очень трезво. Да, была масса положительных отзывов, но мы не занимаемся самообманом, знаем, где улучшать нашу игру.

    Это не клуб, мы не можем купить новых футболистов. Значит, надо, чтобы те игроки, которые у нас есть, прогрессировали. Сейчас они почувствовали, что такое успешно играть за сборную.

    Нас ждут большие матчи осенью — играем против Испании, Хорватии, Швейцарии. Это большая возможность развиваться, экспериментировать, проверять новых игроков.

    Мы здорово прогрессировали в последние 8 месяцев. В России у нас было прекрасное приключение. Все футболисты, весь тренерский штаб и персонал получили невероятные ощущения», — сказал Саутгейт. 0

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