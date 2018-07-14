Шадли: Верю в то, что сборная Бельгии еще достигнет успеха

Полузащитник сборной Бельгиизаявил, что верит в то, что его национальная команда добьется успеха в будущем.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира со счетом 2:0.

«Я горд и рад, что мы заняли третье место, я доволен. Я верю, что команда достигнет успеха.

У меня был сложный сезон, поэтому я понял, почему тренер оставил меня на скамейке, но я хорошо работал, поэтому мне дали шанс сыграть», — цитирует игрока «Р-Спорт».

Шадли на 39-й минуте встречи получил травму (предположительно — задней поверхности бедра) и был заменен на Томаса Вермалена.

«Я пройду обследование в понедельник. В момент травмы было больно, но сейчас я могу ходить», — рассказал игрок. 0