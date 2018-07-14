Мартинес: Наши игроки написали историю бельгийского футбола

Главный тренер сборной Бельгиизаявил, что, заняв третье место на чемпионате мира, игроки его команды написали историю бельгийского футбола.

Сборная Бельгии обыграла англичан в матче за третье место чемпионата мира со счетом 2:0. Впервые в истории бельгийцы заняли третье место на мундиале.

«Когда выходишь в полуфинал, нужно стремиться к победе на чемпионате мира. Но если смотреть на ситуацию трезво — сегодня наши игроки написали историю бельгийского футбола.

На протяжении долгих лет примером для всех была сборная образца чемпионата мира-1986. Мы превзошли этот результат! Важно, что мы сделали это, играя в свой бельгийский футбол.

Я мог бы выбрать массу претендентов на "Золотой мяч" чемпионата мира из своей команды. Азар несколько раз был назван лучшим игроком матчей чемпионата мира.

Однако иногда приходится выбирать лучшего из лучшей команды турнира. Наши опытные игроки провели замечательный турнир, и это для меня гораздо важнее, чем индивидуальные награды», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Специалист рассказал о том, что после поражения в полуфинале разрешил футболистам провести два дня с семьями.

«После полуфинала мы пригласили семьи, они жили с нами на базе. Я не хотел видеть профессионалов, которые переживают поражение.

На два дня я потерял игроков, но взамен получил нормальных людей. Вчера мы прилетели в Петербург, оставили семьи в Москве и вернули себе мотивацию», — рассказал Мартинес. 0