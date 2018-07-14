Кейн: Сборной Англии есть чем гордиться

Нападающий сборной Англиипрокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче за третье место на ЧМ-2018.

«Мы провели отличный матч, особенно, второй тайм. Полноценно смогли вернуться в игру — правда, слишком большими силами пошли в атаку, и противник наказал нас за это, забив второй гол.

Давно не было такого, чтобы и мы, и нами могли гордиться. Теперь это чувство пришло. И мы уверены, что можем прогрессировать дальше.

Надеюсь, никто меня не обойдет в борьбе за "Золотую бутсу! Турнир получился отличным и для меня, и для команды, хотя можно было выступить лучше.

Чего ждем от финального матча? Мы в этот момент, скорее всего, будем уже дома — улетаем в воскресенье днем. Думаю, будет 0:0, кто-нибудь победит по пенальти — и поедем дальше.

Перед началом турнира я говорил, что Англия едет в Россию, чтобы участвовать в самых главных матчах. Теперь мы немного разочарованы.

Однако вся команда, да и я сам себе, смогли доказать: можем играть и забивать на таком уровне. Поэтому нам всем есть, чем гордиться.

Через пару недель эти чувства только усилятся. К тому же мы сможем проанализировать поражения, что-то вынесем и из неудачи в полуфинале, и из игры за третье место", — приводит слова игрока "Спорт-Экспресс". 0