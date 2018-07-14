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    Игнашевич считает идеальным вариантом остаться в ЦСКА и помогать Гончаренко

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    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, завершивший карьеру после чемпионата мира, рассказал о планах на будущее.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Мне хотелось бы получить опыт помощника, работая со взрослой командой и с сильным тренером. Как это в свое время было у Сергея Семака, которому довелось поработать и с Андре Виллаш-Боашем, и с Лучано Спаллетти.

    Хочется изучить все механизмы этой работы, сопоставить увиденное с собственным футбольным опытом. А уже потом браться за что-то более серьезное.

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    • ЦСКА, безусловно, я воспринимаю как свой родной клуб. Если представится возможность остаться и помогать Виктору Гончаренко, я бы посчитал это идеальным для себя вариантом», — приводит слова Игнашевича «Р-Спорт». 0

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