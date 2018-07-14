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    Игнашевич бил пенальти хорватам на автопилоте

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    Защитник сборной России Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры после чемпионата мира 2018 года, рассказал о проигранной серии послематчевых пенальти в четвертьфинальной игре с Хорватией.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Конечно же, никакой радости после серии пенальти не было. Вообще, для меня это был сложный и неоднозначный момент. Сразу после серии пенальти наступило глубокое разочарование, не сравнимое с тем, какое я когда-либо испытывал в своей футбольной карьере, а потом пришло осознание, что это был мой последний матч в жизни. Этот момент до такой степени застал меня врасплох, что я согнулся прямо там, где стоял, в центральном круге, и почувствовал, что полились слезы. Я просто сильно зажмурил глаза и так стоял.

    Я, кстати, не совсем согласен, что пенальти — это лотерея. Просто не всегда лучшими пенальтистами оказываются признанные бомбардиры. Здесь многое решает внутренняя уверенность в себе. Попасть в ворота не так сложно — сложно забить. У нас в ЦСКА долгое время пенальти исполнял Натхо. Он был очень спокойный, хладнокровный, забивал где-то восемь из десяти. А это невероятный процент.

    Главное при исполнении пенальти — не менять решение в последний момент. После того как мы встали на серию, я даже ребятам вслух сказал: не меняйте решения по ходу разбега, не позволяйте себе сомневаться.

    Когда я бил пенальти, то был совершенно опустошен. У меня просто уже не оставалось сил — ни моральных, ни физических. Бил, что называется, на автопилоте», — сказал Игнашевич в интервью агентству «Р-Спорт». 0

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