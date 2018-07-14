Куртуа: Мы рады бронзе, хотя ехали сюда за золотом

Голкипер сборной Бельгиизаявил, что его партнеры по команде очень рады завоевать бронзовые медали чемпионата мира по футболу, хотя намеревались выиграть на турнире золото.

Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

«Мы очень счастливы, хотя ехали сюда за золотом, чтобы выиграть чемпионат мира. Старались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале. Мы рады бронзе.

У нас команда победителей. Мы хотим добиться успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше.

Этот турнир подарил много сюрпризов, например, неудачи сборных Испании и Германии», — сказал Куртуа «Р-Спорт». 0