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    Куртуа: Мы рады бронзе, хотя ехали сюда за золотом

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    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что его партнеры по команде очень рады завоевать бронзовые медали чемпионата мира по футболу, хотя намеревались выиграть на турнире золото.

    Тибо Куртуа
    Тибо Куртуа
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    Сборная Бельгии в субботу обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира-2018 со счетом 2:0.

    «Мы очень счастливы, хотя ехали сюда за золотом, чтобы выиграть чемпионат мира. Старались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале. Мы рады бронзе.

    У нас команда победителей. Мы хотим добиться успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше.

    Этот турнир подарил много сюрпризов, например, неудачи сборных Испании и Германии», — сказал Куртуа «Р-Спорт». 0

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