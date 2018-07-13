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    «Ливерпуль» объявил о переходе Шакири

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    Футбольный клуб «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Джердана Шакири.

    Джердан Шакири
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    Швейцарский футболист перешёл в стан мерсисайдцев из вылетевшего по итогам сезона в Чемпионшип «Сток Сити», заключив долгосрочный контракт.

    Шакири выступал за «Сток Сити» с 2015 года, до этого он защищал цвета «Базеля», «Баварии» и «Интера».

    В 36 матчах прошедшего сезона АПЛ 26-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

    За сборную Швейцарии Шакири провёл 74 матча и забил 21 гол.

    На ЧМ-2018 хавбек забил 1 гол в 4 матчах, швейцарская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Швеции (0:1).

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