«Ливерпуль» объявил о переходе Шакири

Джердан Шакири
liverpoolfc.com
Швейцарский футболист перешёл в стан мерсисайдцев из вылетевшего по итогам сезона в Чемпионшип «Сток Сити», заключив долгосрочный контракт.
Шакири выступал за «Сток Сити» с 2015 года, до этого он защищал цвета «Базеля», «Баварии» и «Интера».
В 36 матчах прошедшего сезона АПЛ 26-летний полузащитник забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
За сборную Швейцарии Шакири провёл 74 матча и забил 21 гол.
На ЧМ-2018 хавбек забил 1 гол в 4 матчах, швейцарская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Швеции (0:1).
😉#XS23 pic.twitter.com/HhnFVBAoJy— Liverpool FC (@LFC) 13 июля 2018 г.