Дрогба: Было бы здорово, если бы Франция выиграла ЧМ

Ивуарийский нападающийзаявил, что в финале чемпионата мира будет поддерживать сборную Франции.

Финальный матч между командами Франции и Хорватии состоится 15 июля. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

«Я вырос во Франции, и было бы замечательно, если французская сборная выиграла чемпионат мира.

20 лет назад она уже побеждала на домашнем чемпионате мира, и мне было бы приятно увидеть ее победу снова.

Также хотелось бы отметить и сборную Хорватии, которая далеко не случайно вышла в финал и ни в коем случае не станет легким соперником для французов», — сказал Дрогба агентству ТАСС.

Также Дрогба отметил, что французскому нападающему Килиану Мбаппе по силам стать лучшим игроком мирового первенства.

«Я видел, как Мбаппе играл последние три года, и прекрасно знаком с теми людьми, которые помогли ему достичь этого уровня.

Сейчас ему всего 19 лет, однако он далеко не ребенок — он состоявшийся и взрослый футболист, который осознает происходящее вокруг него и ставит перед собой самые высокие цели.

Если он продолжит в том же духе, то выиграть "Золотой мяч" ему по силам», — отметил Дрогба. 0