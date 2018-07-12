Погба: В финале не существует фаворита

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2018, в котором французы встретятся со

«Хорваты провели очень трудный матч со сборной Англии. Они проигрывали 0:1 и смогли отыграться и, в конечном счете, выиграли полуфинал. В финале не существует фаворита. Есть две команды и один кубок, поэтому обе сборные поборются за победу. Это будет очень сложный матч, финал чемпионата мира. В финале сойдутся лучшие футболисты мира. Будет настоящая битва», — цитирует Погба Sport24.

«Мы проделали огромную работу, круто провели время на чемпионате мира. И, вот, мы здесь, будем играть в финале. Мы должны забыть все то, что было в прошлом, оставить мысли о проигранных финальных играх и сконцентрироваться на ближайшей игре с хорватами.

Не стоит вспоминать об игре 1998 года, это уже в прошлом. Мы — команда, мы все вместе играем за сборную Франции. Мы вместе участвуем в атаках, обороняемся общими силами — это и отличает нас как команду. Мы будем единым целым в последнем матче на чемпионате мира, и в этом — наша самая главная сила», — добавил француз.

Напомним, Франция и Хорватия встретятся в финале чемпионата мира 15 июля. 0