«Зенит» хочет оформить трансфер хорватского хавбека до финала ЧМ-2018

надеется в ближайшие дни оформить трансфер полузащитника

Как утверждает TMW, питерский клуб хочет закрыть сделку до финала чемпионата мира-2018.

Отмечается, что 13 июля агент Баделя Алессандро Луччи проведет переговоры с руководством «Зенита».

По данным СМИ, «Зенит» готов предложить Баделю контракт на четыре сезона и зарплату в 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, 29-летний Бадель после ухода из «Фиорентины» находится в статусе свободного агента.

На данный момент Бадель находится в расположении сборной Хорватии на чемпионате мира. Хавбек принял участие в трех матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. 0