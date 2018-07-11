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    Погба посвятил победу над Бельгией детям, спасенным из пещеры в Таиланде

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    Полузащитник сборной Франции Поль Погба посвятил победу своей команды над Бельгией (1:0) в полуфинале ЧМ-2018 юным футболистам, которые были заблокированы в пещере в Таиланде.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    «Эта победа посвящается этим героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильны», — написал Погба на своей странице в Twitter.

    Напомним, 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет вместе с 25-летним тренером зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг 23 июня и не смогли найти путь обратно из-за наводнения, которое отрезало им выход. Спустя девять дней их удалось обнаружить двум британским дайверам. Из-за сложной конфигурации пещеры спасательную операцию разделили на несколько этапов. Сначала из пещеры спасли троих юных футболистов, затем — еще четверых. В ходе операции погиб добровольно помогавший спасателям бывший военный.

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