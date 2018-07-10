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    Рыжиков рассматривает варианты продолжения карьеры в Голландии и Бельгии

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    Алексей Сафонов, агент вратаря Сергея Рыжикова, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

    Сергей Рыжиков
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    «Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" — фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

    Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то — нет. Плюс есть вариант в первой лиге Китая.

    В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс». 0

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