Рыжиков рассматривает варианты продолжения карьеры в Голландии и Бельгии

Алексей Сафонов, агент вратаря, рассказал о вариантах продолжения карьеры футболиста.

«Был вариант с "Витессом". Но, к сожалению, он сорвался. Не все зависело в той ситуации от нас и Слуцкого. Все-таки "Витесс" — фарм-клуб "Челси", поэтому они арендовали голкипера у лондонцев.

Сейчас смотрим пару вариантов в Голландии и Бельгии. Тут дело не в деньгах. Кто-то обращает внимание на возраст, кто-то — нет. Плюс есть вариант в первой лиге Китая.

В высшей лиге по регламенту нельзя иметь вратаря-легионера. Только первая лига. В России тоже есть варианты. Мы никому еще не отказывали. Надо еще немного потерпеть. Сергей тренируется, держит себя в форме. Может быть, все немного затянулось, но ничего», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс». 0