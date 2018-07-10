Ловрен: Финал ЧМ может быть один раз в жизни

Защитник сборной Хорватиизаявил, что возможность выйти в финал чемпионата мира по футболу может быть в карьере игрока раз в жизни.

Полуфинальный матч чемпионата мира между командами Англии и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» в среду.

«Мы знаем, что нужно для успешной игры. В такие моменты забываешь об усталости, какой бы сильной она ни была. Такое (возможность выйти в финал) может случиться вообще раз в жизни.

Если честно, я не читаю, что происходит в Англии, только то, что происходит в Хорватии после каждой нашей игры. Но я могу представить, что там происходит.

Конечно, Англия хочет обыграть нас, а хорваты хотят нашей победы. Нас ждет очень интересная игра с большой интригой.

Харри Кейн опасен, но он же не один такой в команде соперников. Другие игроки сборной Англии тоже очень сильны», — приводит слова Ловрена «Р-Спорт». 0