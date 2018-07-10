Каряка: Удар Смолова — не пижонство, он просто не получился

Бывший тренер «Амкара»оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ-2018 и предположил, что в финале чемпионата мира сойдутся Англия и Франция.

Напомним, что сборная России вышла из группы со второго месте, в 1/8 финала по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а в 1/4 финала в серии одинадцатиметровых уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Ребята провели неплохой турнир. Все матчи были очень сложными. В концовках игр с Испанией и Хорватией было видно, что наша команда очень хотела победить. Самоотдача была запредельная.

Игра при своих болельщиках стала большим плюсом для нашей команды. На каком бы стадионе наши ребята не выступали, их всегда очень тепло поддерживали. В том числе и благодаря болельщикам сборная России дошла до четвертьфинала.

Многие сейчас говорят о грамотной оборонительной тактике. В первую очередь, это касается матча с испанцами.

Мы много играли без мяча, но самое главное, получилось достигнуть результата. Можно играть хорошо или плохо, но во главе всегда стоит результат.

Такая тактика принесла свои плоды. Мы пропустили с испанцами только нелепый мяч. За весь матч наш соперник создал один-два опасных момента.

Здорово провели турнир Головин, Зобнин, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба. Они были лидерами на поле. Самое главное, что на поле была команда.

Все ругают Смолова за удар в стиле Паненки. Это было его решение. Возможно, он уже так забивал. Не думаю, что он сделал так специально. Конечно, Федор хотел забить.

Пижонство? Не знаю. До этого он же неплохо пробил с испанцами. В угол. А здесь удар у Смолова просто не получился. Когда идет подсечка посередине, вратарь, как правило, прыгает в угол.

Я изначально думаю, что Франция пройдет далеко. Не скажу, что я за нее болею, но у них есть запас прочности. Отмечу, что неплохо проводят турнир бельгийцы.

В финале, мне кажется, будет играть пара Англия — Франция», — приводит слова Каряки «Спорт-Экспресс». 0