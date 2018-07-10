ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриФранцузская легенда в Бельгии. Анри впервые будет противостоять родине
  • 18:53
    • «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
  • 19:32
    • Роналду: Настало время начать новый этап в моей жизни
  • 19:10
    • Серена Уильямс сыграет с Гёргес в полуфинале Уимблдона
  • 17:36
    • Полузащитник сборной Уругвая перешел в «Арсенал»
  • 17:22
    • «Тампа» заключила с Кучеровым рекордный контракт
    Все новости спорта

    Каряка: Удар Смолова — не пижонство, он просто не получился

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Франции Футбол Франции Сборная Англии Футбол Англии Сборная Бельгии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший тренер «Амкара» Андрей Каряка оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ-2018 и предположил, что в финале чемпионата мира сойдутся Англия и Франция.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, что сборная России вышла из группы со второго месте, в 1/8 финала по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти), а в 1/4 финала в серии одинадцатиметровых уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    «Ребята провели неплохой турнир. Все матчи были очень сложными. В концовках игр с Испанией и Хорватией было видно, что наша команда очень хотела победить. Самоотдача была запредельная.

    Игра при своих болельщиках стала большим плюсом для нашей команды. На каком бы стадионе наши ребята не выступали, их всегда очень тепло поддерживали. В том числе и благодаря болельщикам сборная России дошла до четвертьфинала.

    Многие сейчас говорят о грамотной оборонительной тактике. В первую очередь, это касается матча с испанцами.

    Мы много играли без мяча, но самое главное, получилось достигнуть результата. Можно играть хорошо или плохо, но во главе всегда стоит результат.

    Такая тактика принесла свои плоды. Мы пропустили с испанцами только нелепый мяч. За весь матч наш соперник создал один-два опасных момента.

    Здорово провели турнир Головин, Зобнин, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба. Они были лидерами на поле. Самое главное, что на поле была команда.

    Все ругают Смолова за удар в стиле Паненки. Это было его решение. Возможно, он уже так забивал. Не думаю, что он сделал так специально. Конечно, Федор хотел забить.

    Пижонство? Не знаю. До этого он же неплохо пробил с испанцами. В угол. А здесь удар у Смолова просто не получился. Когда идет подсечка посередине, вратарь, как правило, прыгает в угол.

    Я изначально думаю, что Франция пройдет далеко. Не скажу, что я за нее болею, но у них есть запас прочности. Отмечу, что неплохо проводят турнир бельгийцы.

    В финале, мне кажется, будет играть пара Англия — Франция», — приводит слова Каряки «Спорт-Экспресс». 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Вечеринка закончилась. Дальше идут хорваты
  • 08/07/2018 в 09:58
    •
  • Прогноз
  • Франция — Бельгия
  • 2,25
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадуют ли французы и бельгийцы голами?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
  • Сможет ли Бельгия впервые в истории выйти в финал ЧМ?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
  • «Викинги» избегут разгрома
  • «Викингур» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар должен научиться стать лидером Футбол Неймар: навстречу Роналду или РобиньоЧто нужно бразильцу, чтобы не растерять свой талант? 03:370
  • 16:07
    • «Спартак» может перехватить у ЦСКА уругвайского нападающего
  • 14:55
    • Организаторы Уимблдона разрешили смотреть ЧМ-2018 на трибунах
  • 13:48
    • СМИ: ЦСКА выставил «Валенсии» цену на Фернандеса
    Гильерме Очоа Футбол Чемпионат мира — худшее время для покупки игроковПочему клубы все реже покупают игроков по итогам их выступления на крупных турнирах 00:290
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы продолжат забивать
  • 3,23
    •
  • 19:53
    • Экс-игрок «Реала» перешел в «Атлетико»
  • 19:46
    • Хендерсон: Сборная Англии сосредоточена на матче с хорватами, а не на истории
  • 18:48
    • Marca: «Реал» и «Ювентус» согласовали трансфер Роналду за 105 миллионов евро
    Андрей Ярмоленко Футбол Трансферный дайджест. 3-9 июляКому нужен лидер сборной Украины, кто охотится за защитником «Атлетико», кого зовет «Аякс» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 17:480
  • 12:18
    • Сантуш останется у руля сборной Португалии
  • 11:29
    • Торрес продолжит карьеру в Японии
  • 08:26
    • Джеймс подписал контракт с «Лейкерс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие