Хендерсон: Модрич — один из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался

Полузащитник сборной Англиивысказал мнение о сопернике по полуфиналу ЧМ-2018 — команде Хорватии.

Встреча между сборными Хорватии и Англии пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники», начало — 21:00 мск.

«Сборная Хорватии — блестящая команда. Своей игрой на этом турнире они доказали, что не зря пробились в полуфинал.

Мне выпадало пару раз играть против Модрича, и, должен сказать, он один из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался на поле.

Но у нас есть план, который позволит сдержать его, и с первой минуты матча мы начнем его реализовывать», — сказал Хендерсон ТАСС.

Победитель предстоящей встречи встретится в финале с лучшей командой другого полуфинала, в котором сыграют сборные Франции и Бельгии. Этот матч состоится во вторник в Санкт-Петербурге, начало — 21:00 мск.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в «Лужниках». 0