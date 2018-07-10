Гаджиев: Переход Идову в «Локо» — удачная сделка для игрока и клуба

Экс-наставник пермского «Амкара»заявил, что подписание контракта с защитником сборной Нигерииявляется удачной сделкой для московского

Соглашение «Локо» с 26-летним нигерийцем рассчитано на три года. Идову является уроженцем Санкт-Петербурга и с 2010 года выступал за «Амкар».

«Надеюсь, для футболиста и "Локомотива" это удачная сделка, по соотношению "цена-качество" это хороший вариант для клуба.

Идову перешел в состав чемпиона России, этот позволит ему развиваться и двигаться дальше, он еще добавит. В России хороший чемпионат, Брайан сможет поиграть в Лиге чемпионов.

Никто не знает, заиграет ли Идову с первых матчей в стартовом составе, но опыт чемпионата мира сыграет свою роль в готовности футболиста.

Такие турниры, как правило, помогают», — сказал Гаджиев «Р-Спорт».

Напомним, что пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2018/19. 0