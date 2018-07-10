Далич: Нынешнее поколение хорватских футболистов недооценивалось

Главный тренер сборной Хорватиизаявил, что нынешнее поколение хорватских футболистов недооценивалось, но игроки показывают на чемпионате мира в России все то, на что они способны.

Хорваты в среду на московском стадионе «Лужники» сыграют со сборной Англии в полуфинале чемпионата мира.

«На крупных турнирах мы долгие годы ничего не добивались, и нам надо было что-то изменить, чтобы стать успешными.

Но ничего удивительного в том, что мы оказались в четверке сильнейших команд на чемпионате мира, нет. Думаю, нынешнее поколение наших игроков просто недооценивалось.

Хорваты остаются в памяти как команда 1998 года, завоевавшая бронзовые медали (чемпионата мира во Франции).

Наши игроки выступают за сильнейшие клубы — "Реал", "Барселону" — и показывают в России все на что способны.

Мы анализировали сборную Англии, разобрали все по косточкам — все угрозы и сильные стороны. Думаю, нам надо в первую очередь обратить внимание на стандарты.

Я не сказал бы, что мы очень волнуемся. Мы должны показать красивый футбол и добиться хорошего результата. Пускай результат будет таким, какого мы заслуживаем», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0