Манджукич: С Англией будем биться до конца

Нападающий сборнойпрокомментировал предстоящий поединок противв полуфинале ЧМ-2018.

«Не волнуйтесь, у меня хватит сил на матч с Англией. Мы будем биться до самого конца. Даже если мы проиграем, никто не сможет нас винить.

Где я нахожу силы? Я правда не знаю. Помню, какой-то эксперт перед чемпионатом мира говорил, что этот Манджукич уже не тот... Что ж, он был прав — новый Манджукич еще лучше. Я отдаю всего себя, выступая за клуб и сборную», — цитирует Манджукича «Спорт-Экспресс».

Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 21:00 мск. 0