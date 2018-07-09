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    Манджукич: С Англией будем биться до конца

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич прокомментировал предстоящий поединок против Англии в полуфинале ЧМ-2018.

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич
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    «Не волнуйтесь, у меня хватит сил на матч с Англией. Мы будем биться до самого конца. Даже если мы проиграем, никто не сможет нас винить.

    Где я нахожу силы? Я правда не знаю. Помню, какой-то эксперт перед чемпионатом мира говорил, что этот Манджукич уже не тот... Что ж, он был прав — новый Манджукич еще лучше. Я отдаю всего себя, выступая за клуб и сборную», — цитирует Манджукича «Спорт-Экспресс».

    Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 21:00 мск. 0

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