Бывший тренер «Барселоны» возглавил сборную Испании

Экс-наставникназначен на пост главного тренера сборной, сообщает пресс-служба национальной команды.

Соглашение со специалистом подписано на два года. Луис Энрике заменил на этом посту Фернандо Йерро, который в свою очередь перед стартом ЧМ-2018 пришел на замену уволенному Хулену Лопетеги.

«Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно. Этот тренер соответствует всем нашим критериям. Он будет работать со своим тренерским штабом», — сказал президент организации Луис Рубиалес.

48-летний испанец ранее работал с «Барселоной», «Ромой» и «Сельтой». Вместе с «Барсой» он стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл чемпионат Испании. 0