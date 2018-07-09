ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеТоп-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов
  • 16:23
    • «Локомотив» сделал предложение «Бенфике» о покупке полузащитника
  • 15:34
    • Макарова проиграла Джорджи в 1/8 финала Уимблдона
  • 15:25
    • Бывший тренер «Барселоны» возглавил сборную Испании
  • 12:37
    • Зобнин — лидер ЧМ-2018 по пробегу
  • 10:56
    • Педро Рошу зовут в «Крузейро»
    Все новости спорта

    Бывший тренер «Барселоны» возглавил сборную Испании

    Трансферы Примера Футбол Испании Барселона Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Календарь Примеры
    Экс-наставник «Барселоны» Луис Энрике назначен на пост главного тренера сборной Испании, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Луис Энрике
    Луис Энрике
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Соглашение со специалистом подписано на два года. Луис Энрике заменил на этом посту Фернандо Йерро, который в свою очередь перед стартом ЧМ-2018 пришел на замену уволенному Хулену Лопетеги.

    «Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно. Этот тренер соответствует всем нашим критериям. Он будет работать со своим тренерским штабом», — сказал президент организации Луис Рубиалес.

  • Стало известно, кто возглавит сборную Испании
  • Читайте по теме

    • 48-летний испанец ранее работал с «Барселоной», «Ромой» и «Сельтой». Вместе с «Барсой» он стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл чемпионат Испании. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Пять кандидатов на замену Роналду
  • 07/07/2018 в 00:34
    •
  • Прогноз
  • «Викингур» — ХИК
  • 1,68
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Слуцкий постарается удивить Фонсеку
  • «Шахтер Донецк» — «Витесс». Прогноз и ставки
  • 1,82
    •
  • Третья попытка «Хапоэля»
  • «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • «Викинги» избегут разгрома
  • «Викингур» — ХИК. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Сборная России заставила себя полюбитьВылет сборной России с домашнего чемпионата мира — в нашем обзоре СМИ Вчера в 02:161
  • 16:08
    • Рангник вернулся на тренерский мостик «РБ Лейпциг»
  • 09:56
    • Черышев поддержал Смолова
  • 08:10
    • Стало известно, кто возглавит сборную Испании
    Игорь Акинфеев Футбол Дневник ЧМ-2018. Сборная России прощается с мундиалемО главных событиях двадцать первого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России Вчера в 01:441
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Хачанов против Джоковича
  • 3,58
    •
  • 16:54
    • Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ-2018
  • 16:40
    • Янг: У сборной Англии отличные шансы выиграть чемпионат мира
  • 15:55
    • Остапенко и Бертенс вышли в четвертьфинал Уимблдона
    Эгидиюс Каваляускас защитил титул Бокс Каваляускас защитил титул, Руис-младший победил ветеранаВсе события уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 10:510
  • 07:33
    • Защитник сборной Хорватии не сыграет против Англии из-за травмы
  • 07:20
    • «Интеру» нужен защитник ЦСКА
  • 07:07
    • Дзюба и Черышев вошли в сборную открытий ЧМ-2018 по версии ESPN
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие