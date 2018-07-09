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    Стало известно, кто возглавит сборную Испании

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    Новым главным тренером сборной Испании станет Луис Энрике, утверждает Marca.

    Луис Энрике
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    Федерация футбола Испании подпишет с 48-летним специалистом двухлетний контракт — до конца Евро-2020.

    Ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Испании является Кике Санчес Флорес, до этого возглавлявший «Эспаньол». Также назывались кандидатуры экс-тренера «Малаги» Мичела, бывшего рулевого «Лас-Пальмаса» Пако Хемеса и тренера «Бетиса» Энрике Солера.

    На ЧМ-2018 испанцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной России (1:1, 3:4 пен.).

    Энрике возглавлял «Барселону» в 2014-2017 годах, вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 «Барселона» выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. 0

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