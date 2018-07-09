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    Черышев поддержал Смолова

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    Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что игроки поддержали нападающего Федора Смолова после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    Напомним, что россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

    «Мы, безусловно, поддержали его, как и Марио Фернандеса. Пенальти — это лотерея. Многое зависит не только от мастерства, но и от удачи. Сегодня она изменила нам. С Испанией везение было на нашей стороне — и бьющих, и Акинфеева, который отразил два удара. Но осуждать кого-то за неудачное исполнение неправильно. У нас одна команда — мы вместе и выигрываем, и проигрываем. Главное, что все выложились без остатка, и каждый из футболистов сборной России может смело смотреть в глазах болельщикам, которые тоже молодцы, — отлично поддерживали нас все это время», — заявил Черышев в интервью «Известиям».

    Черышева также спросили о шансах полузащитника Александра Головина и защитника Ильи Кутепова заиграть в сильном европейском чемпионате.

    «Хорошие. И не только у них. Думаю, все ребята, которые играли за сборную России на чемпионате мира, могут быть интересны европейским клубам и заиграть в них. Все игроки отлично провели этот турнир, поэтому я не удивлюсь, если кто-то из них в ближайшее время уедет в один из топовых национальных чемпионатов», — отметил Черышев. 0

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