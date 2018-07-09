Черчесов не будет досматривать ЧМ-2018

Главный тренер сборнойотметил, что не будет продолжать смотреть домашний чемпионат мира.

Он подчеркнул, что сделает это уже после игр для разбора в качестве тренерской работы.

«Буду ли дальше смотреть чемпионат мира? Нет. А болеть буду. За бельгийцев. Мы знакомы с их тренером Роберто Мартинесом. Он мне симпатичен. Мы с ним в Брюгге пересеклись недавно. Он мне жаловался, что один человек не в форме, другой не в форме. Я на него смотрел и думал: "Мне бы твои проблемы".

Потом посмотрю матчи. Как тренер. А пока футбол как для зрителя — все», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс». 0