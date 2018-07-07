Гранкивст: должны гордиться тем, чего мы добились на ЧМ_2018

Защитник сборной Швециизаявил, после вылета своей команды ЧМ-2018, что класс всех полуфиналистов очень высок.

Сборная Англии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:0 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем встречи Россия — Хорватия, где после первого тайма счет ничейный — 1:1. В другом полуфинале сыграют команды Франции и Бельгии.

«Сборная России может и выиграть чемпионат мира. Посмотрим, кто победит. Класс других соперников на этой стадии уже очень высок.

Сборная Бельгии играет на фантастическом уровне, французы тоже хороши. Любой полуфиналист здесь имеет хорошие шансы на титул.

Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы обыграть Англию. Мы были настоящей командой на этом турнире, мы прошли сложную группу и вышли в плей-офф.

Мы должны гордиться тем, чего мы добились здесь», — приводит слов игрока «Р-Спорт». 0