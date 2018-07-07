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    Гаджиев: Дзюба должен выйти в атаке на матч с хорватами, если готов к игре

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба должен быть включен в стартовый состав на четвертьфинальную встречу чемпионата мира с командой Хорватии, заявил бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Россияне и хорваты сыграют в субботу в Сочи, матч начнется в 21:00 мск.

    «Я думаю, что Станислав Саламович сохранит Дзюбе место в стартовом составе. А Смолов, скорее всего, выйдет на замену.

    И надо подчеркнуть, что это произойдет только в том случае, если оба игрока находятся в хорошем состоянии. Если же состояние Дзюбы по каким-то причинам ухудшилось, то Смолов выйдет в старте.

    Смолов и Дзюба — два примерно равноценных футболиста. В последнее время в основном составе оправдано выходит Артем.

    Первый матч на чемпионате мира начинал матч Смолов, но не сыграл в свою силу. Поэтому в следующем Черчесов с первых минут поставил Дзюбу.

    Но Федор остается игроком основы и я считаю, что он нормально выходит на замену. Но, безусловно, он может действовать еще лучше», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

    Гаджиев отметил, что высокорослый Дзюба умело пользуется своими сильными сторонами.

    «Он волевой игрок, атлетичен и всегда активно ведет борьбу. Артем играет хорошо и неплохо ассистирует партнерам.

    И при выходе из обороны за счет длинных передач он достаточно хорошо цепляется за мяч. И через него как "столба" команда выходит в атаку.

    А при завершающей фазе атаки смещается к дальней штанге, и фланговые передачи являются вполне оправданным атакующим вариантом для нашей команды.

    Это достаточно простой способ, но он оправдан, у нас не так много вариантов игры в атаке, надо играть рационально.

    Дзюба создает необходимое напряжение у ворот соперника. А при выигрыше им мяча на подборе могут возникать опасные ситуации», — сказал он. 0

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