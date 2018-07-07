Гаджиев: Дзюба должен выйти в атаке на матч с хорватами, если готов к игре

Нападающий сборной Россиидолжен быть включен в стартовый состав на четвертьфинальную встречу чемпионата мира с командой Хорватии, заявил бывший тренер сборных СССР, СНГ и России

Россияне и хорваты сыграют в субботу в Сочи, матч начнется в 21:00 мск.

«Я думаю, что Станислав Саламович сохранит Дзюбе место в стартовом составе. А Смолов, скорее всего, выйдет на замену.

И надо подчеркнуть, что это произойдет только в том случае, если оба игрока находятся в хорошем состоянии. Если же состояние Дзюбы по каким-то причинам ухудшилось, то Смолов выйдет в старте.

Смолов и Дзюба — два примерно равноценных футболиста. В последнее время в основном составе оправдано выходит Артем.

Первый матч на чемпионате мира начинал матч Смолов, но не сыграл в свою силу. Поэтому в следующем Черчесов с первых минут поставил Дзюбу.

Но Федор остается игроком основы и я считаю, что он нормально выходит на замену. Но, безусловно, он может действовать еще лучше», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

Гаджиев отметил, что высокорослый Дзюба умело пользуется своими сильными сторонами.

«Он волевой игрок, атлетичен и всегда активно ведет борьбу. Артем играет хорошо и неплохо ассистирует партнерам.

И при выходе из обороны за счет длинных передач он достаточно хорошо цепляется за мяч. И через него как "столба" команда выходит в атаку.

А при завершающей фазе атаки смещается к дальней штанге, и фланговые передачи являются вполне оправданным атакующим вариантом для нашей команды.

Это достаточно простой способ, но он оправдан, у нас не так много вариантов игры в атаке, надо играть рационально.

Дзюба создает необходимое напряжение у ворот соперника. А при выигрыше им мяча на подборе могут возникать опасные ситуации», — сказал он. 0