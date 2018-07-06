Саутгейт будет руководить сборной Англии до 2022 года

Гарет Саутгейт
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Нынешний контракт Саутгейта рассчитан до 2020 года. Новый будет подписан на срок до 2022 года.
Ранее предполагалось, что судьбу наставника сборной Англии решит выступление в финальной части чемпионата Европы 2020. Часть матчей Евро-2020, в том числе финал, будут сыграны в Англии.
Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством англичане завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года, где преодолели групповой этап и стадию 1/8 финала.
Матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции пройдет в субботу, 7 июля, в Самаре. 0