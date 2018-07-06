Саутгейт будет руководить сборной Англии до 2022 года

Футбольная ассоциация Англии готова продлить контракт с главным тренером национальной команды, если он выведет сборную на чемпионат Европы 2020 года, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт Саутгейта рассчитан до 2020 года. Новый будет подписан на срок до 2022 года.

Ранее предполагалось, что судьбу наставника сборной Англии решит выступление в финальной части чемпионата Европы 2020. Часть матчей Евро-2020, в том числе финал, будут сыграны в Англии.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством англичане завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года, где преодолели групповой этап и стадию 1/8 финала.

Матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Англии и Швеции пройдет в субботу, 7 июля, в Самаре. 0