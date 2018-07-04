Роналду отказался от «люкса» в саранской гостинице

Нападающий сборной Португалииво время группового этапа ЧМ-2018 проживал в саранском отеле «Меркурий» в номере «стандарт», отказавшись от «люкса».

Роналду жил на шестом этаже в одноместном 607-м номере с кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. Дизайн — в холодных тонах, минимум мебели, из окна открывается вид на самую оживленную магистраль Саранска. Спал Роналду на кровати размера «кинг-сайз».

Сейчас снять этот номер можно за 4300 рублей в сутки.

Кроме того, в отеле опровергли слухи о том, что в ночь с 24 на 25 июня иранские болельщики шумели под окнами и мешали спать португальским футболистам, в частности, Роналду. «Подобное не могло произойти из-за совершенной системы звукоизоляции в номерах отеля. Тем более что Роналду жил на шестом этаже», — цитирует управляющего гостиницы «Столица С».

На ЧМ-2018 Португалия дошла до 1/8 финала, где проиграла Уругваю — 1:2. 0