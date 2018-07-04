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    Основной форвард Уругвая не сыграет с Францией в матче 1/4 ЧМ-2018

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    Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани не успеет восстановиться к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 против Франции, сообщает L`Equipe.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Уругвайский форвард получил повреждение в матче 1/8 финала турнира с Португалией (2:1) и был вынужден покинуть поле во втором тайме игры. В результате медицинского обследования у Кавани был выявлен отёк одной из мышц икроножной области левой ноги.

    Как утверждает издание, Кавани все еще испытывает болевые ощущения, и было бы слишком рискованно выпускать его на поле.

    Матч 1/4 финала ЧМ-2018 между командами Уругвая и Франции пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

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