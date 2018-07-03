Короче, ЧМ. 2 и 3 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Бразилия — Мексика. Гол и передача лидера «селесао» Неймара вывели команду Тите в четвертьфинал ЧМ-2018 — 2:0 (фото, видео). Форвард ПСЖ, критикуемый на нынешнем турнире за постоянные симуляции, стал одним из главных действующих лиц как в первом тайме, так и во втором. Мексиканцам удавалось справляться с ним далеко не всегда — на каждый отбор защитника приходились три-четыре уверенных прохода бразильской «десятки». Ну а в качество количество перешло во второй 45-минутке. Сначала Неймар замкнул прострел с фланга, а затем ассистировал Роберто Фирмино.

Бельгия — Япония. Генки Харагучи и Такаши Инуи могли стать национальными героями, но их Япония не удержала победный счет — бельгийские «дьяволы» нашли в себе силы ответить. Да как! Сначала один гол отыграл Вертонген, забив по немыслимой дуге, затем сработала тактика «навесь на Феллайни», а в концовке шикарный розыгрыш завершил Шадли. Итог — 3:2 (фото, видео).

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Это всё?

Мексика установила антирекорд, проиграв в 1/8 финала ЧМ седьмой раз подряд — печальная статистика. Все началось в 1994-м и продолжается до сих пор. В числе обидчиков мексиканцев — аргентинцы (дважды), бразильцы, голландцы, немцы и даже американцы с болгарами.

Что сегодня?

Сегодня определятся еще два участника 1/4 финала.

Швеция — Швейцария. Швеция, одна из самых прямолинейных команд мундиаля, в третьем туре показала, что все-таки умеет подстраиваться под соперника и проделывать косметические изменения. Смещения Классона и Форсберга застали Мексику врасплох, и как итог — 3:0. Удастся ли провернуть похожий трюк против Швейцарии, чья оборона по-прежнему уязвима к быстрым контратакам?

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Колумбия — Англия. Колумбийцы провели великий матч против сборной Польши, подарив один из ярчайших перфомансов этого ЧМ, но продолжить в том же духе не смогли — виноват Сенегал, который стоял на своей половине поля. И в этом видится проблема. Колумбия привыкла мастерски взламывать южноамериканские «автобусы», которые не очень то сопротивляются и сами норовят ходить в атаку. А вот что делать против «автобусов» других мастей, «кофейщики», похоже, знают не так хорошо. Так что шанс у молодых англичан точно будет.

Кстати, где смотреть?

Швеция — Швейцария — Матч ТВ, 16:45

Колумбия — Англия — Матч ТВ, 20:45

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