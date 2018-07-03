Марадона хочет видеть в брестском «Динамо» игрока сборной Мексики

Президент брестскогозаявил, что хотел бы видеть в команде нападающего

«Мне понравился Лосано — тот, что играл за сборную Мексики. Я бы взял его в команду, но все зависит от бюджета. Нет проблем, мы бы поговорили об этом», — сказал Марадона, которого цитирует onefootball.com.

Ранее сообщалось, что ПСВ не намерен расставаться с Лосано менее чем за 40 миллионов евро. На нападающего претендует ряд топ-клубов — «Барселона», «Ювентус», «Арсенал» и другие.

На ЧМ-2018 Лосано в составе сборной Мексики забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в четырех матчах. 0