Колумбия — Англия 1:1 после второго тайма

Матч Колумбия — Англия проходит на стадионе «Спартак» в Москве. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.
Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.
К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.
В концовке тайма повреждение получил полузащитник Делле Али, но сумел покинуть поле самостоятельно.
Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Карлос Санчес в собственной штрафной прихватил руками Гарри Кейна после навеса с углового, судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.
Отыграться колумбийцы удалось в компенсированное время. Сначала Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.
А после подачи от флажка в исполнении Куадрадо. Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться. Отметим, что в этом эпизоде Мина получил повреждение.
Матч перешел в экстра-таймы.
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