Колумбия — Англия 1:1 после второго тайма

играет вничью с(1:1) после основного времени матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Матч Колумбия — Англия проходит на стадионе «Спартак» в Москве. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.

К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.

В концовке тайма повреждение получил полузащитник Делле Али, но сумел покинуть поле самостоятельно.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Карлос Санчес в собственной штрафной прихватил руками Гарри Кейна после навеса с углового, судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Отыграться колумбийцы удалось в компенсированное время. Сначала Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.

А после подачи от флажка в исполнении Куадрадо. Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться. Отметим, что в этом эпизоде Мина получил повреждение.

Матч перешел в экстра-таймы.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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