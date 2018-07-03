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    Сборная Колумбии перевела матч с Англией в экстра-таймы

    Колумбия — Англия 1:1 после второго тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Колумбии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Англии играет вничью с командой Колумбии (1:1) после основного времени матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Англия — Колумбия
    Англия — Колумбия
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    Матч Колумбия — Англия проходит на стадионе «Спартак» в Москве. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

  • ЧМ-2018. Колумбия — Англия (обновляется)
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    • Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.

    К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.

    В концовке тайма повреждение получил полузащитник Делле Али, но сумел покинуть поле самостоятельно.

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Карлос Санчес в собственной штрафной прихватил руками Гарри Кейна после навеса с углового, судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

    Отыграться колумбийцы удалось в компенсированное время. Сначала Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.

    А после подачи от флажка в исполнении Куадрадо. Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться. Отметим, что в этом эпизоде Мина получил повреждение.

    Матч перешел в экстра-таймы.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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