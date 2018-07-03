ЧМ-2018. Колумбия — Англия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Колумбия: Оспина, Ариас, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, К. Санчес, Куадрадо, Лерма, Кинтеро, Фалькао

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Алли, Янг, Лингард, Стерлинг, Кейн

Матч Колумбия — Англия пройдет на стадионе «Спартак» в Москве. Начало встречи — в 21.00. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

В четвертьфинале победитель этого матча сыграет со сборной Швеции, которая в 1/8 финала обыграла сборную Швейцарии.

Букмекеры считают английскую сборную фаворитом этого матча. На ее победу дается коэффициент 2,15, тогда как на победу Колумбии — 4,02. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0