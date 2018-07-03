Швеция — Швейцария 1:0, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командой Швейцарии (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Матч прошел в Санкт-Петербурге. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении.

Ближе к голу в первом тайме была шведская сборная, однако распечатать ворота соперника Маркусу Бергу, Эмилю Форсбергу и компании не удалось.

Пожалуй, лучший момент у Швеции был у Альбина Экдаля на 42-й минуте матча, но он не сумел точно замкнуть навес с правого фланга.

У швейцарцев неплохой шанс был у Блерима Джемаили, однако не не сумел попасть в створ.

Счет был открыт шведами на 66-й минуте. Тойвонен отыграл на Форсберга по линии штрафной, а Эмиль оторвался от соперника и пробил с рикошетом от ноги Аканджи в левую девятку.

А уже в компенсированное время шведам удалась острая контратака, Ольссон выскочил на ворота Зоммера и упал на газон после толчка в спину от Михаэля Ланга, получившего красную карточку за «фол последней надежды».

После просмотра видеопросмотра судья убедился, что нарушение было перед самой линией штрафной, поэтому вместо пенальти был назначен стандарт, после пробития которого был дан свисток об окончании матча.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Колумбия — Англия.(прогноз)

Четвертьфинал с участием этих команд состоится 7 июля в Самаре.