ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)Фотогалерея: ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)
    Короче, ЧМ. 2 и 3 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:53
    • Гол Форсберга вывел Швецию в четвертьфинал ЧМ-2018
  • 18:25
    • СМИ: «Реал» готов продать Роналду в «Ювентус» за 100 млн евро
  • 13:49
    • Лев останется у руля сборной Германии
  • 18:37
    • Лёв намерен перестроить сборную Германии
    Все новости спорта

    Гол Форсберга вывел Швецию в четвертьфинал ЧМ-2018

    Швеция — Швейцария 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Швейцарии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Швеции одержала победу над командой Швейцарии (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Эмиль Форсберг празднует гол
    Эмиль Форсберг празднует гол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч прошел в Санкт-Петербурге. Главный арбитр — Дамир Скомина из Словении.

    Ближе к голу в первом тайме была шведская сборная, однако распечатать ворота соперника Маркусу Бергу, Эмилю Форсбергу и компании не удалось.

  • ЧМ-2018. Швеция — Швейцария (обновляется)
  • 47 фото
  • Сегодня

    • Пожалуй, лучший момент у Швеции был у Альбина Экдаля на 42-й минуте матча, но он не сумел точно замкнуть навес с правого фланга.

    У швейцарцев неплохой шанс был у Блерима Джемаили, однако не не сумел попасть в створ.

    Счет был открыт шведами на 66-й минуте. Тойвонен отыграл на Форсберга по линии штрафной, а Эмиль оторвался от соперника и пробил с рикошетом от ноги Аканджи в левую девятку.

    А уже в компенсированное время шведам удалась острая контратака, Ольссон выскочил на ворота Зоммера и упал на газон после толчка в спину от Михаэля Ланга, получившего красную карточку за «фол последней надежды».

    После просмотра видеопросмотра судья убедился, что нарушение было перед самой линией штрафной, поэтому вместо пенальти был назначен стандарт, после пробития которого был дан свисток об окончании матча.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем встречи Колумбия — Англия.(прогноз)

    Четвертьфинал с участием этих команд состоится 7 июля в Самаре.

    ЧМ-2018.1/8 финала
    Швеция — Швейцария — 1:0 (0:0)
    Гол: Форсберг, 66 (1:0)Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Экдаль, Свенссон, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90+1), ТойвоненШвейцария: Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Шачири, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), ДрмичПредупреждения: Лустиг, 31. Бехрами, 61. Джака, 68Удаление: Ланг (Швейцария), 90+4 (фол последней надежды)
    0
    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Выстраданный успех: Сборная России опустила Испанию до своего уровня
  • Вчера в 22:57
    •
  • Прогноз
  • Колумбия — Англия
  • 1,58
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют по «низам»
  • Колумбия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1,58
    •
  • «Три льва» пройдут дальше
  • Колумбия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,30
    •
  • Закончится ли бескомпромиссная серия команд?
  • «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 4,00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол Топ-3 ожиданий от матча Россия — ХорватияПрошлые матчи оставили занятную цифирь, по которой можно предугадывать будущее 07:540
  • 13:36
    • Якупов покинул НХЛ и усилил СКА
  • 17:44
    • Петер Шмейхель: Неймар ведет себя позорно
  • 16:22
    • Павлюченкова и Вихлянцева проиграли на старте Уимблдона
    Парни с характером Футбол Мартинес недооценил «самураев»Невероятный сюжет в Ростове-на-Дону 07:500
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фортуна на стороне шведов
  • 4,01
    •
  • 18:42
    • Нойер рад, что продолжит работу под руководством Лёва
  • 17:50
    • Швеция и Швейцария играют вничью после первого тайма
  • 16:11
    • Семин: По контрактам трех игроков идут переговоры
    Бельгийская радость Футбол Дневник ЧМ-2018. Бельгийский камбэк, страдания Неймара и съеденный оракулО главных событиях восемнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:020
  • 15:49
    • СМИ: «Манчестер Сити» согласовал трансфер Мареза
  • 15:35
    • Марадона хочет видеть в брестском «Динамо» игрока сборной Мексики
  • 11:36
    • Капитан «Атлетико» продолжит карьеру в Катаре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие