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    «Три льва» пройдут дальше

    Колумбия — Англия. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 3 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Колумбии Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Колумбия — Англия
    Футболисты сборной Англии
    Во вторник, 3 июля, национальная команда Колумбии сыграет со сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, которая пройдет в Москве на стадионе «Спартак», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Англия.
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    Колумбия

    «Кофейщики» только в заключительном туре группового этапа завоевали выход в плей-офф ЧМ, обыграв сборную Сенегала со счетом 1:0.

    На старте турнира дружина Хосе Пекермана уступила команде Японии (1:2), отыграв практически весь матч в меньшинстве (удаление на третьей минуте). А во втором туре колумбийцы разгромили сборную Польши — 3:0. Таким образом, Колумбия заработала шесть баллов и заняла первое место в своем квартете.

    Для сборной Колумбии это всего третий выход из группового раунда (всего шесть участий). На данный момент лучший результат колумбийцы добыли на прошлом чемпионате мира в Бразилии.

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    После победы над сборной Уругвая (2:0) в 1/8 финала, «кофейщики» в четвертьфинале проиграли хозяевам турнира со счетом 1:2.

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  • 30/06/2018

    • Под вопросом принять участие в предстоящем поединке у полузащитников Хамеса Родригеса и Абеля Агиляра.

    Англия

    Сборная Англии досрочно обеспечила выход в 1/8 финала чемпионата мира. В первых двух матчах англичане одержали две победы.

    Сначала подопечные Гарета Саутгейта переиграли сборную Туниса (2:1), а затем разгромили команду Панамы — 6:1.

    В третьем туре родоначальники футбола уступили Бельгии со счетом 0:1 и заняли с шестью очками второе место в группе. Проиграв бельгийцам, британцы прервали 12-матчевую беспроигрышную серию и 4-матчевую победную.

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  • 29/06/2018

    • Для англичан это 15 чемпионат мира и только три раза Англия не выходила из группы. Английская сборная лишь два раза из 11 не проходила 1/8 финала.

    Последний раз оппоненты встречались 13 лет тому назад в товарищеском поединке. И тогда Англия взяла верх над Колумбией — 3:2. Примечательно, колумбийцы ни разу в истории не обыгрывали сборную Англии.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество британской команде: победа сборной Англии в основное время — 2,15, победа сборной Колумбии в основное время — 4,10, ничья в основное время — 3,15.

    За выход англичан в четвертьфинал дают 1,58, тогда как успех южноамериканцев оценивают с коэффициентом 2,55.

    Соперники надежно играют в обороне и редко когда пропускают более одного гола за матч. По всей видимости, этот поединок тоже не будет отличатся высокой результативность, особенно первый тайм.

    Рискнем в этом поединке поставить на — ничья в первой тайме и ТМ 1,5 за 2,30.

    Также мы считаем, что англичане имеют сейчас лучшую сборную за последние годы и должны преодолеть 1/8 финала. Ставим на проход британцев в 1/4 финала за 1,58. 0

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