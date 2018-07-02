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    У Жиркова подозрение на травму ахилла

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    Защитник сборной России Юрий Жирков рискует пропустить оставшиеся матчи на чемпионата мира-2018.

    Юрий Жирков
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    Напомним, футболист получил травму в первом тайме встречи 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании (1:1, по пенальти — 4:3). После матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Жирков сможет сыграть лишь в финале чемпионата мира, если команда туда пробьется.

    «Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре. К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать.

    Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл», — приводят слова Жиркова «Известия».

    В четвертьфинале чемпионата мира-2018 сборная России сыграет с Хорватией. Игра состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, начало — в 21:00 по московскому времени. 0

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