Короче, ЧМ. 1 и 2 июля

Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

Что вчера?

Стас, ты снова космос!

Сборная России дожала испанцев в серии пенальти и вломилась в четвертьфинал чемпионата мира — 1:1 и 4:3 в послематчевой серии (фото, видео). Мы благодарим Дзюбу, Акинфеева, всех остальных и, конечно, тренерский штаб. Это грандиозное достижение, и любой результат в следующем матче не перечеркнет главного: это безоговорочно лучший ЧМ в истории страны. Мы уже в восьмерке лучших сборных мира. Это тот момент, когда вообще не надо что-то анализировать. Надо просто радоваться.

В 1/4 финала мы сыграем с Хорватией, которая лишь по пенальти смогла пройти Данию — 1:1 и 4:3 в серии (фото, видео). Команды быстро обменялись голами, а затем устроили тягомотину вплоть до 117-й минуты — Лука Модрич подошел к «точке», но забить не сумел. Впрочем, в послематчевой серии он исправился и попал в объятия Златко Далича. Это было огненно.

Это всё?

Команда Черчесова прошла в плей-офф благодаря двум победам на старте, а 1 июля добыла и третью — ни на одном из предыдущих мундиалей Россия не выигрывала больше одного матча. И вообще за три предыдущих попытки мы добились всего пары побед — над Камеруном в 1994-м (6:1) и над Тунисом в 2002-м (2:0). А тут — больше, чем на трех предыдущих! Фантастика!

Что сегодня?

Сегодня определятся еще два участника 1/4 финала.

Бразилия — Мексика. Бразилия не впечатлила на групповом этапе? А нам показалось, что парни Тите набирали ход от матча к матчу. Так же, к слову, было и в квалификации. Помните, чем все закончилось? Что еще впечатляет — в отличие от других команд, где невнятную игру показывает лидер (у «селесао» это Неймар), Бразилия не вешает на него всех собак, стараясь задействовать и других игроков. И это у нее получается. Мексика — удобный соперник и исторически, и стилистически. Ждем легкой победы пентакампеонов.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Бельгия — Япония. Бельгия — один из претендентов на титул, даже вторым составом они обыграли такой же второй состав соперника. И с Японией, которая проползла в плей-офф благодаря хитрости тренера и меньшему количеству «горчичников», у «дьяволов» проблем не возникнет.

Кстати, где смотреть?

Бразилия — Мексика — Матч ТВ, 16:45

Бельгия — Япония — Первый канал, 20:40

Это всё интересно, хочу ещё! Дневник ЧМ-2018. Россия выбила Испанию, вратари вышли на первый план

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