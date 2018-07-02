Моуринью: Россияне преподнесли сюрприз

Главный тренерпрокомментировал победу сборной России в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против(1:1, 4:3 по пенальти).

«Россияне преподнесли сюрприз. Хотя надо признать, что они становятся сильнее с каждым матчем. Критики не верили в то, что подопечные Станислава Черчесова даже выйдут из группы, но им это удалось, они показали невероятный командный дух.

Сборная России выбрала очень сильную тактику, с оборонительной точки зрения. Россияне отдали инициативу Испании и успешно защищались, они показали себя бойцами и в дополнительное время могли не сомневаться, что будет серия пенальти», — цитирует Моуринью «Матч ТВ».

В четвертьфинале сборная России сыграет против сборной Хорватии, которая по пенальти переиграла датчан (1:1, 3:2 по пенальти). Встреча пройдет 7 июня в Сочи. 0