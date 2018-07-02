Игнатьев: Можем побеждать хорватов

Бывший главный тренерпрокомментировал предстоящий матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против

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«Если сравнивать сборные Испании и Хорватии, то с точки зрения реализации командной игры у испанцев есть преимущество. Но мы их обыграли. Испании не хватило людей в атаке, было мало игроков, которые проявили свои умения в штрафной площади, откуда забиваются голы. Мы можем играть с хорватами и можем их побеждать. Это будет непросто, игра будет носить совсем другой характер, чем матч с испанцами.

Хорваты прошли датчан в 1/8 финала только потому, что бог был к ним благосклонен. В игре с датчанами они не были той командой, которая выиграла группу. Уровень мотивации в плей-офф запределен, и как показывает практика, из-за этого не все получается у игроков. Дальше большие мастера под таким давлением теряют свое лицо, игровое умение, и так было в случае с хорватами. Многие игроки затерялись на поле, но и датчане выглядели очень хорошо», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Матч Россия — Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало — в 21:00 мск. 0