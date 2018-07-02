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    Харейде: Сборная Дании могла бы хорошо сыграть в четвертьфинале с Россией

    Сборная Дании Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Дании Оге Харейде подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1, 3:4 по пен.).

    Оге Харейде
    Оге Харейде
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    «Простых матчей на чемпионате мира не бывает. Да, можно говорить, что какие-то команды сильнее, какие-то слабее, но во всех играх все решают мелочи. Сегодня все мои игроки выложились по полной, проявили командный дух. Нам было тяжело, но у нас было очень ценное чувство локтя.

    У нас хорошая команда, мы могли победить хорватов. Нам удалось создать хорошие моменты, мы не дали им показать свой лучший футбол. Мы контролировали такого классного футболиста как Модрич. Считаю, что мы могли бы хорошо сыграть в четвертьфинале.

    Я не видел матч сборной России, не могу сказать, как хорошо они сыграли. Изучаю соперников только перед играми. А сейчас у меня точно нет необходимости изучать эту команду — мы вылетели. Не знаю, кто может стать чемпионом мира. Многие хорошие команды уже вылетели, но немало сильных коллективов осталось. Наши шведские братья еще в деле — пожелаю им успеха в матче против швейцарцев.

    Когда выходишь на тренировку, давления не чувствуешь. Во время матча адреналин зашкаливает, как в разгар военных действий. У нас замечательный вратарь Каспер Шмейхель, но не помог и он. Андреаса Кристенсена ударили по голове, у него кружилась голова, ему стало нехорошо в перерыве, поэтому мы приняли решение его заменить. Мне нечего сказать по судейству. Не знаю, почему Каспер выразил свое недовольство действиями судьи. Я сидел далеко и не могу прокомментировать», — цитирует Харейде «Р-Спорт». 0

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